Молдавия повторяет путь Украины. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он подчеркнул, что Молдавия является одной из самых бедных и коррумпированных европейских стран, но Евросоюз, стремящийся к расширению своего влияния, игнорирует эти факты.

Журналист отметил, что молдавское государство идет по пути соседней Украины.

19 июня сообщалось, что бывшего министра юстиции и главу Службы информации и безопасности Молдавии Виталия Пырлога задержали в Дубае по обвинению в коррупции. Он был объявлен в международный розыск Интерполом по запросу французских властей.

В феврале в Молдавии задержали по обвинению в коррупции брата бывшего президента президента Игоря Додона. Экс-президент заявил, что задержание является частью политических репрессий со стороны правящей партии.

Ранее Захарова назвала слова экс-посла Молдавии примером неонацизма.