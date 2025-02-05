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В Молдавии задержали брата экс-президента Додона по обвинению в коррупции

В Молдавии задержали брата экс-президента Додона по делу о незаконном обогащении
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Сотрудники антикоррупционной прокуратуры (АП) Молдавии задержали Александра Додона — брата экс-президента страны Игоря Додона — по делу о незаконном обогащении. Об этом заявил телеканалу TV8 заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры (АП) Василий Плеван.

По его словам, в настоящее время Додон находится в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. Ему предъявлено обвинение в незаконном обогащении.

«В орган уголовного преследования он не явился, после чего был выдан ордер на его арест», — сказал Плеван.

Замглавы АП не предоставил никаких подробностей, касающихся дела Додона.

По данным портала PulsMedia, Александр Додон стал фигурантом дела о незаконном обогащении своего брата Игоря Додона. Сообщается, что накануне мужчина был задержан в аэропорту Кишинева, когда возвращался из России.

Ранее Додон заявил об усилении давления на молдавскую оппозицию после победы Санду.

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