Экс-президент Молдавии прокомментировал задержание его брата в аэропорту Кишинева

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что задержание его брата Александра в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны правящей партии «Действие и солидарность». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Додона, власти продолжают давить на него. Он отметил, что ранее правительство преследовало его родных, а также «унижали» его мать, жену и зятя, а теперь дошли и до брата.

Экс-президент считает, что происходящее является «политическим террором». Додон призвал власти не трогать семью и вести политическую борьбу лично с ним.

5 февраля сообщалось, что сотрудники антикоррупционной прокуратуры (АП) Молдавии задержали Александра Додона по делу о незаконном обогащении.

В настоящее время Додон находится в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. Ему предъявлено обвинение в незаконном обогащении.

По данным портала PulsMedia, Александр Додон стал фигурантом дела о незаконном обогащении своего брата Игоря Додона. Сообщается, что накануне мужчина был задержан в аэропорту Кишинева, когда возвращался из России.

Ранее Додон заявил об усилении давления на молдавскую оппозицию после победы Санду.