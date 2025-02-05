Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Молдавии прокомментировал задержание его брата в аэропорту Кишинева

Додон обвинил власти Молдавии в преследовании семьи
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что задержание его брата Александра в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны правящей партии «Действие и солидарность». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Додона, власти продолжают давить на него. Он отметил, что ранее правительство преследовало его родных, а также «унижали» его мать, жену и зятя, а теперь дошли и до брата.

Экс-президент считает, что происходящее является «политическим террором». Додон призвал власти не трогать семью и вести политическую борьбу лично с ним.

5 февраля сообщалось, что сотрудники антикоррупционной прокуратуры (АП) Молдавии задержали Александра Додона по делу о незаконном обогащении.

В настоящее время Додон находится в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. Ему предъявлено обвинение в незаконном обогащении.

По данным портала PulsMedia, Александр Додон стал фигурантом дела о незаконном обогащении своего брата Игоря Додона. Сообщается, что накануне мужчина был задержан в аэропорту Кишинева, когда возвращался из России.

Ранее Додон заявил об усилении давления на молдавскую оппозицию после победы Санду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами