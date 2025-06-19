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Экс-главу спецслужбы Молдавии задержали в Дубае

МВД: экс-глава спецслужбы Молдавии Пырлог задержан в Дубае по запросу Франции
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего министра юстиции и главу Службы информации и безопасности Молдавии Виталия Пырлога задержали в Дубае по обвинению в коррупции. Об этом сообщило министерство внутренних дел ОАЭ на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пырлог был объявлен в международный розыск Интерполом по запросу французских властей в рамках дела о трансграничной коррупции», — говорится в публикации.

Уточняется, что его задержали 15 июня.

До этого издание Bloomberg утверждало, что Пырлог якобы являлся создателем коррупционной схемы, в рамках которой из базы данных Интерпола были удалены «красные уведомление» о лицах, которые находились в международном розыске.

В феврале во Франции задержали бывшего премьер-министра Франции Жана Кастекса, который занимал этот пост в 2020–2022 годах. Его заподозрили в растрате государственных средств и подделке документов.

31 марта французского политика Марин Ле Пен признали виновной в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте, и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Ранее бизнесмена Королева задержали за продажу поддельного билета на ПМЭФ.

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