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Захарова назвала слова экс-посла Молдавии примером неонацизма

Захарова назвала нацистом экс-посла Цэрану после слов о русскоязычных молдаванах
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывание бывшего посла Молдавии в России Анатола Цэрану о русскоязычных молдаванах.

Захарова отметила, что в одном из телеэфиров экс-посол заявил об отсутствии критического мышления среди русскоязычных молдаван, что говорит о наличии в стране «некачественной этнической части».

Официальный представитель МИД РФ назвала это высказывание «саморазоблачением нациста».

«Саморазоблачение нациста, публично заявляющего по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице», — заявила она.

По ее словам, «это еще один уродливый пример того, что в центре Европы набирают обороты неонацизм и сегрегация».

В начале июня Захарова сообщила, что россияне сталкиваются с открытой дискриминацией по прибытии в аэропорт Кишинева. Помимо этого, молдавские власти ведут борьбу под надуманным предлогом с независимыми СМИ, в первую очередь русскоязычными, указала дипломат.

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