Гендиректор МАГАТЭ выступит с речью на экстренном заседании Совбеза ООН по Ирану

Гендиректор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси выступит во время экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Иране. Об этом сообщается на странице агентства в соцсети X.

Согласно публикации, это произойдет в 22:00.

Ночью 22 июня США ударили по ядерной инфраструктуре Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране осталось еще «много целей», если Тегеран не пойдет на переговоры. При этом в Иране утверждают, что американские удары не нанесли ядерным объектам большого ущерба, а все важные материалы и оборудование вывезли заблаговременно.

На этом фоне Гросси «в свете неотложной ситуации» в Исламской Республике анонсировал экстренное заседание совета МАГАТЭ и призвал к сдерживанию и поиску дипломатического решения в ситуации на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

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