Рубио припугнул Иран «невиданным оружием» США

Госсекретарь Рубио предупредил Иран, что у США есть невиданное оружие

Госсекретарь Марко Рубио заявил в эфире Foх News, что США могут свободно входить в иранское воздушное пространство.

«Мы можем входить и выходить из воздушного пространства Ирана, когда захотим. Минувшей ночью самолеты вылетели с другого конца света, нанесли удар и покинули зону до того, как иранцы поняли, что произошло», — сказал дипломат, комментируя возможный силовой ответ Исламской Республики на американскую атаку.

Кроме того, Рубио упомянул, что в распоряжении США есть «ранее невиданные вооружения».

Ночью 22 июня США ударили по ядерной инфраструктуре Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране осталось еще «много целей», если Тегеран не пойдет на переговоры. При этом в Иране утверждают, что удары США не нанесли ядерным объектам большого ущерба, а все важные материалы и оборудование вывезли заблаговременно. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Ранее США применили для ударов по Ирану «мать всех бомб».