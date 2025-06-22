Генсек ООН выступит на заседании Совбеза организации по Ирану

Гутерриш выступит на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Ирана

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступит с вступительным заявлением на экстренном заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Ирана, заявили в офисе генсека ООН. Об этом сообщает ТАСС.

После выступления Гутерриша с докладом выступит его помощник по политическим вопросам Мирослав Енча, а также глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Подчеркивается, что выступления будут посвящены последствиям ударов Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам. Заседание СБ ООН пройдет по просьбе Тегерана.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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