В Иране высказались за выход из ДНЯО

Члены комитета по нацбезопасности парламента Ирана высказались за выход из ДНЯО

Члены комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана высказались за выход республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил представитель комитета Эбрахим Резаи, пишет ТАСС со ссылкой на Tasnim.

«Среди требований членов комитета, которые планируется включить в повестку [будущего] заседания парламента, были пересмотр участия в ДНЯО и отказ Ирана от договора», — отметил он.

Большинство членов комитета выступили с резкой критикой деятельности МАГАТЭ и призвали прекратить или приостановить сотрудничество с агентством, добавил Резаи.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее в Иране заявили о невозможности полностью уничтожить атомную промышленность страны.