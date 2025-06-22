В Иране заявили о невозможности полностью уничтожить атомную промышленность страны

Полностью уничтожить иранскую атомную промышленность невозможно. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди, пишет Tasnim.

«Эта отрасль имеет корни в нашей стране, корни этой национальной отрасли не могут быть уничтожены. Конечно, мы понесли убытки, но это не первый случай, когда отрасль пострадала», — отметил он.

По словам Камалванди, Иран продолжит развитие своей ядерной программы.

Незадолго до этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ядерные амбиции Ирана уничтожены в результате ударов США. По его словам, США не наносили удары по вооруженным силам или населению Ирана в ходе бомбардировок.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее был раскрыт худший сценарий эскалации конфликта между Ираном и Израилем.