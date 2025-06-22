Рубио заявил, что мир после ударов США по Ирану «стал безопаснее»

Рубио сообщил, что мир после ударов США по Ирану стал стабильнее и безопаснее

Ситуация в мире «стала безопаснее» благодаря атаке Соединенных Штатов Америки на ядерные объекты Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Мир стал безопаснее и стабильнее, чем он был сутки назад», — отметил он.

Иран вел «лживые переговоры» с США, пытаясь «играть в игры» с главой Белого дома Дональдом Трампом, добавил Рубио.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее Медведев заявил о странах, готовых передать Ирану ядерный боекомплект.