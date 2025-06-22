На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обвинил Россию в подготовке «военных операций в Европе»

Зеленский сообщил, что Россия якобы готовит военные операции в Европе
close
Efrem Lukatsky/AP

Россия якобы готовит «новые военные операции» на территории Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы», — отметил он.

Киев проинформирует западных партнеров о фактах, которые получила украинская разведка, подчеркнул Зеленский.

«Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом», — добавил украинский лидер.

18 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств назвал ложью и бредом сообщения, в которых утверждается, что Россия планирует напасть на страны Европы и НАТО.

«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западно-европейских стран», — отметил он.

В начале июня генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет. По его словам, НАТО якобы сталкивается с «огромной военной угрозой» со стороны России, какой он не видел за 40 лет службы.

Ранее в Германии опубликовали план нападения России на НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами