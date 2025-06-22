Зеленский обвинил Россию в подготовке «военных операций в Европе»

Россия якобы готовит «новые военные операции» на территории Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы», — отметил он.

Киев проинформирует западных партнеров о фактах, которые получила украинская разведка, подчеркнул Зеленский.

«Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом», — добавил украинский лидер.

18 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств назвал ложью и бредом сообщения, в которых утверждается, что Россия планирует напасть на страны Европы и НАТО.

«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западно-европейских стран», — отметил он.

В начале июня генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет. По его словам, НАТО якобы сталкивается с «огромной военной угрозой» со стороны России, какой он не видел за 40 лет службы.

Ранее в Германии опубликовали план нападения России на НАТО.