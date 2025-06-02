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В Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году

Инспектор бундесвера Бройер: НАТО должно готовиться к нападению РФ в 2029 году
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Patrick Pleul/Global Look Press

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет. Его слова приводит «Би-би-си».

Бройер заявил, что в 2024 году Россия произвела четыре миллиона 152-мм артиллерийских снарядов, не все из которых будут использованы в конфликте на Украине. По его словам, Россия ежегодно производит 1500 основных танков, многие из которых могут быть использованы якобы для нападения на союзников по НАТО в Балтии к 2029 году или раньше.

«Не каждый танк отправляется на войну на Украину; они остаются на складах и в новых военных структурах, которые всегда ориентированы на Запад», — заявил военный.

Генеральный инспектор бундесвера также сказал, что НАТО якобы сталкивается с «огромной военной угрозой» со стороны России, какой он не видел за 40 лет службы.

До этого Бройер отдал приказ оснастить бундесвер всем необходимым вооружением и оборудованием к 2029 году на случай военного конфликта.

Ранее в Госдуме раскрыли, в каком случае Берлин станет «законной целью» ВС РФ.

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