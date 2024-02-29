«Правдоподобный сценарий»: в Германии опубликовали план нападения России на НАТО

Правительство Германии разработало гипотетический план, которого может придерживаться Россия при нападении на страны НАТО. Документ публикует Bild.
«Федеральное правительство все более предметно готовится к возможному нападению России на НАТО и Германию», — констатирует издание.
Документ занимает 13 страниц, он называется «Анализ рисков для гражданской обороны». В нем описан процесс возникновения угрозы до начала войны и возможные последствия.
По оценке авторов документа, нападение России станет «фундаментальным изменением ситуации в области безопасности для всей Европы». Они называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».
Согласно документу, нападение России на НАТО будет разбито на четыре фазы.
Первая фаза
Россия развернет компанию дезинформации в СМИ, соцсетях и другими методами для «раскола среди населения, дестабилизации общества и подрыва доверия к свободной демократии».
На этом этапе также ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры: электростанции, линии электропередач, плотины и т.д.
Как предполагается, Россия будет действовать на данном этапе скрытно, «поэтому отдельные операции не могут быть однозначно отнесены» к конкретному государству или спецслужбе.
Вторая фаза
На этом этапе Россия, как считают авторы документа, сосредоточит у границ Североатлантического альянса свои войска. На это члены НАТО ответят развертыванием собственных войск на восточной границе.
Случаи саботажа и кибератак на данном этапе участятся, усилится шпионаж, возможны попытки вывода из строя спутников — для того, чтобы задержать выдвижение подразделений НАТО к заданным рубежам.
Российская армия может ударить по атомным реакторам, химическим предприятиям и гидротехническим сооружениям.
Уже во вторую фазу в Европе могут появиться беженцы.
Третья фаза
Этап непосредственного нападения — Россия ударит из «конвенционального и не конвенционального» оружия по территории Альянса.
Как предполагается, из строя будет выведено много космических спутников.
Четвертая фаза
Российские войска прорвутся вглубь Европы, вплоть до Германии. Боевые действия будут идти на суше, в море, воздухе. «Конфликт глобального масштаба» затронет даже космическое пространство.
Как считают авторы доклада, Россия будет готова применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие. На высоте 50 километров, ожидают составители документа, Россия применит некий ядерный электромагнитный импульс, который выведет из строя все электронные устройства.
Уже второй план нападения от Bild
В январе Bild уже рассказывал о подобном сценарии, согласно которому Россия собирается атаковать НАТО в 2025 году, после победы над ВСУ. Такой вариант развития событий якобы прописан в секретном документе минобороны ФРГ, оказавшемся в распоряжении Bild. И в нем утверждалось, что Россия собирается прибегнуть к кибератакам и «другим формам гибридной войны», использованию крупных группировок войск.
Планы России напасть на страны НАТО ранее отрицал российский президент Владимир Путин.
«Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны — никогда не были нужны и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут», — говорил Путин на коллегии Минобороны РФ в декабре прошлого года.
По мнению главы государства, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» в Европе.
«Чушь полная», — прокомментировал Путин телеведущему Павлу Зарубину предупреждение президента США Джо Байдена об угрозе нападения России на НАТО в случае победы на Украине.
Как утверждает глава государства, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.
«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем», — считает Владимир Путин.