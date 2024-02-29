Военнослужащие стран НАТО во время совместных учений, Хоэнфельс, Германия, 2023 год

«Правдоподобный сценарий»: в Германии опубликовали план нападения России на НАТО Bild опубликовал четырехэтапный стратегический план нападения России на НАТО

Немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем — «конфликт глобального масштаба», который развернется даже в космосе. Авторы документа называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

Правительство Германии разработало гипотетический план, которого может придерживаться Россия при нападении на страны НАТО. Документ публикует Bild.

«Федеральное правительство все более предметно готовится к возможному нападению России на НАТО и Германию», — констатирует издание.

Документ занимает 13 страниц, он называется «Анализ рисков для гражданской обороны». В нем описан процесс возникновения угрозы до начала войны и возможные последствия.

По оценке авторов документа, нападение России станет «фундаментальным изменением ситуации в области безопасности для всей Европы». Они называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

Согласно документу, нападение России на НАТО будет разбито на четыре фазы.

Первая фаза

Россия развернет компанию дезинформации в СМИ, соцсетях и другими методами для «раскола среди населения, дестабилизации общества и подрыва доверия к свободной демократии».

На этом этапе также ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры: электростанции, линии электропередач, плотины и т.д.

Как предполагается, Россия будет действовать на данном этапе скрытно, «поэтому отдельные операции не могут быть однозначно отнесены» к конкретному государству или спецслужбе.

Вторая фаза

На этом этапе Россия, как считают авторы документа, сосредоточит у границ Североатлантического альянса свои войска. На это члены НАТО ответят развертыванием собственных войск на восточной границе.

Случаи саботажа и кибератак на данном этапе участятся, усилится шпионаж, возможны попытки вывода из строя спутников — для того, чтобы задержать выдвижение подразделений НАТО к заданным рубежам.

Российская армия может ударить по атомным реакторам, химическим предприятиям и гидротехническим сооружениям.

Уже во вторую фазу в Европе могут появиться беженцы.

Третья фаза

Этап непосредственного нападения — Россия ударит из «конвенционального и не конвенционального» оружия по территории Альянса.

Как предполагается, из строя будет выведено много космических спутников.

Четвертая фаза

Российские войска прорвутся вглубь Европы, вплоть до Германии. Боевые действия будут идти на суше, в море, воздухе. «Конфликт глобального масштаба» затронет даже космическое пространство.

Как считают авторы доклада, Россия будет готова применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие. На высоте 50 километров, ожидают составители документа, Россия применит некий ядерный электромагнитный импульс, который выведет из строя все электронные устройства.

Уже второй план нападения от Bild

В январе Bild уже рассказывал о подобном сценарии, согласно которому Россия собирается атаковать НАТО в 2025 году, после победы над ВСУ. Такой вариант развития событий якобы прописан в секретном документе минобороны ФРГ, оказавшемся в распоряжении Bild. И в нем утверждалось, что Россия собирается прибегнуть к кибератакам и «другим формам гибридной войны», использованию крупных группировок войск.

Планы России напасть на страны НАТО ранее отрицал российский президент Владимир Путин.

«Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны — никогда не были нужны и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут», — говорил Путин на коллегии Минобороны РФ в декабре прошлого года.

По мнению главы государства, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» в Европе.

«Чушь полная», — прокомментировал Путин телеведущему Павлу Зарубину предупреждение президента США Джо Байдена об угрозе нападения России на НАТО в случае победы на Украине.

Как утверждает глава государства, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.

«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем», — считает Владимир Путин.