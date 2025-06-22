В США заявили о готовности вернуться к переговорам с Ираном

Вашингтон готов уже завтра вернуться к переговорам с Тегераном по ядерной программе исламской республики. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Это предложение все еще в силе. Мы готовы говорить с ними [Ираном] завтра и начать работать над этим», — уточнил он.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее в Иране пригрозили ударить по военным базам США.