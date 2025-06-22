Президент Франции созывает экстренное совещание после ударов США по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет совещание Совета по национальной безопасности и обороне Франции в связи с американскими ударами по ядерным объектам в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Встреча запланирована на 17:30 по местному времени (18:30 мск).

При этом французский лидер уже провел ряд переговоров, в том числе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, и намерен продолжить контакты с другими партнерами.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее парламент Ирана выступил за блокирование Ормузского пролива.