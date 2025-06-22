Вэнс заявил, что США надеются на перезапуск переговоров после ударов по Ирану

Вэнс сообщил, что США после ударов по Ирану надеются на перезапуск переговоров

Соединенные Штаты Америки после ударов по Ирану надеются на перезапуск переговоров о ядерной программе. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

«Мы не подрывали дипломатию», — подчеркнул он и отметил, что США надеются на перезапуск дипломатического процесса.

По его словам, Тегеран «не давал шанса» на дипломатию. США предприняли атаку на ядерные объекты Ирана, поскольку сочли, что Тегеран якобы тянет время на переговорах, добавил Вэнс.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее Вэнс обвинил Израиль в стремлении втянуть США в войну на Ближнем Востоке.