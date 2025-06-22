СМИ: Вэнс обвинил Израиль в стремлении втянуть США в войну на Ближнем Востоке

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает против участия США в конфликте на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на источники.
По их словам, во время телефонного разговора 19 июня политик заявил, что Израиль пытается втянуть США в войну. Он настаивал на том, что Вашингтон не должен напрямую участвовать в происходящем.
Reuters выяснило, что стороны провели «напряженный» телефонный разговор. В нем в том числе участвовали премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, израильский министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба страны Эяль Замир.
Израиль предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном. Он готов нанести удар по объекту в Фордо. Источник в Вашингтоне отметил, что власти Израиля считают две недели слишком большим сроком и призывают к «более срочным» мерам.
Ранее сообщалось о сорвавшейся встрече США и Ирана в Стамбуле.