Вэнс раскрыл последствия отказа Ирана от переговоров

Вэнс: если Иран не пойдет на переговоры, он оставит США не так много вариантов

Если Иран не будет принимать участие в переговорах с Соединенными Штатами, то оставит Вашингтону не так много вариантов действий на будущее. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

«Президент (США Дональд Трамп. — ред.) заявил, что хочет вовлечься в дипломатический процесс. Если Иран не будет играть в мяч, они не оставят нам многих вариантов на будущее», — сказал он.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее США предупредили Иран о последствиях в случае ответных ударов.