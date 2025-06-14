Раскрыт худший сценарий эскалации конфликта между Ираном и Израилем

Самым мощным ответом Ирана на атаку со стороны Израиля может стать ядерный удар небольшого масштаба по объектам на территории еврейского государства. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил директор Центра исследований и реализации стратегии безопасности и обороны, профессор стамбульского университета Истинье Фахри Эренель.

Как он сказал, не стоит исключать возможность того, что Исламская Республика имеет в своем распоряжении «хоть и небольшую», но ядерную боеголовку. Иран может нанести с ее помощью удар по ядерным объектам в Израиле, так как недавно получил данные о местах расположения соответствующих сооружений.

«В этом случае и Израиль может применить ядерное оружие — эта опция будет самой опасной», — подчеркнул эксперт.

Ночью 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. В том числе были поражены штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и атомный объект в Нетензе. Как писали СМИ, никаких признаков утечки радиации на месте происшествия зафиксировано не было.

В ответ Тегеран запустил в еврейское государство беспилотники и ракеты. К текущему моменту Иран осуществил как минимум четыре волны ударов по Израилю.

Ранее Медведев на фоне атаки Израиля на Иран назвал реальной угрозу ядерного конфликта.