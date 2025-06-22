Минобороны Ирана допустило перекрытие Ормузского пролива

Минобороны Ирана на своей странице в соцсети X пригрозило перекрыть Ормузский пролив на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

«Нефтяные танкеры не пройдут в Европу через Ормузский пролив», — отмечается в публикации оборонного ведомства.

Через этот канал проходит почти пятая часть мирового нефтяного трафика.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Медведев заявил о странах, готовых передать Ирану ядерный боекомплект.