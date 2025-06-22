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США применили для ударов по Ирану «мать всех бомб»

Пентагон: США в атаке на Иран использовали B-2 Spirit и бомбы GBU-57
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U.S. Air National Guard/Master Sgt. Patrick Evenson/Reuters

США при атаке на ядерные объекты в Иране использовали бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерную бомбу GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как «мать всех бомб». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Пентагона Пита Хегсета.

«Это был исторический удар, в ходе которого бомбардировщики B-2 Spirit совершили самую продолжительную миссию с 2001 года и впервые применили в боевых условиях MOP», — сообщил он.

По его словам, Соединенные Штаты применили «более двух дюжин крылатых ракет» при ударе по объекту в Исфахане. Также он отметил, что Вашингтон в целом использовал 75 высокоточных боеприпасов для ударов по Ирану.

Хегсет подчеркнул, что нанесение ударов США по Ирану готовилось неделями с высокой секретностью.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Американский президент назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее глава МИД Ирана анонсировал «серьезную встречу» с Путиным.

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