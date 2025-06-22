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Путин пообщался с журналистом из КНР на полях ПМЭФ

Путин после встречи с мировыми СМИ отдельно поговорил с журналистом из КНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин после встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отдельно поговорил с китайским журналистом Фу Хуа, передает РИА Новости.

Уточняется, что глава государства после встречи с руководителями международных СМИ остановился рядом с гендиректором китайского информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа и недолго побеседовал с ним на ногах, после чего попрощался с участниками мероприятия.

Путин провел встречу с представителями мировых информационных агентств в ночь на 19 июня. Президент ответил на ряд вопросов, в частности, прокомментировал возможность восстановления связей с государствами Европы. По его словам, европейцы прекратили контакты с РФ, они пусть и возобновляют.

Кроме того, российский лидер напомнил, что экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сама признавалась, что на государственный переворот на Украине было потрачено $5 млрд.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина.

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ПМЭФ – 2025
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