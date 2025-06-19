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Путин прокомментировал возможность восстановления контактов с государствами Европы

Путин: европейцы прекратили контакты с РФ, они пусть и возобновляют
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Global Look Press

Лидеры стран Европы, которые прекратили контакты с Россией, могут возобновить сотрудничество, если захотят. Об этом он рассказал в рамках встречи с представителями информагентств, трансляцию которой ведет платформа «Смотрим».

Он подчеркнул, что ранее у него были регулярные контакты с экс-канцлером Германии Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами.

Но в какой-то момент они решили нанести России «поражение стратегического характера на поле боя» и сами прекратили контакты, добавил Путин.

До этого президент России заявил, что готов к контактам с с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Также политолог Александр Рар заявил, что Европейский союз вряд ли пытается действительно восстановить диалог с Россией.

По словам эксперта, в региональном содружестве начали постепенно осознавать, что США ослабляют поддержку Украины. Если американские власти окончательно перестанут помогать Киеву, то это бремя всецело ляжет на европейские страны, которые ограничены в средствах.

Ранее в Совете Федерации РФ сообщили о ловушке, в которую ЕС попал из-за санкций.

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