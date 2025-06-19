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Путин напомнил о словах Нуланд о перевороте на Украине

Путин: Нуланд признавалась, что США потратили на госпереворот на Украине $5 млрд
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сама признавалась, что на государственный переворот на Украине было потрачено $5 млрд. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с представителями информационных агентств.

Российский лидер подчеркнул, что с позиции силы начали действовать те люди, которых в РФ до недавнего времени называли партнерами. Экс-замгоссекретаря Нуланд прямо сказала, что США истратили $5 млрд и теперь уходить с Украины не собираются.

Путин обратил внимание на сумму, в которою Вашингтону обошелся переворот. «Здрасьте, приехали!», - резюмировал президент России.

Президент РФ проводит встречу с представителями западных СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)— онлайн-трансляция «Газеты.Ru».

19 июня Путин заявил, что демилитаризация заключается в лишении Украины угрожающих России вооруженных сил.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским.

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