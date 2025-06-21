Белорусского блогера Тихановского выпустили из тюрьмы

Сергей Тихановский вышел на свободу после разговора Келлога с Лукашенко

Белорусского блогера Сергея Тихановского выпустили из тюрьмы, в которой он отбывал наказание по делу об организации массовых беспорядков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила супруга мужчины, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«На свободе», — написала политик, опубликовав видео, на кадрах которого она обнимает мужа, вышедшего из машины.

По данным издания «Наша Нiва», освобождение Тихановского стало возможным в результате переговоров между белорусскими властями и спецпосланником США Китом Келлогом, который сегодня посетил Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В настоящее время Тихановский находится не в Белоруссии.

В декабре 2021 года Гродненский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии строгого режима. Ему предъявили окончательное обвинение в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок.

Следствие утверждало, что он и его соратники «длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси», призывали к насилию в отношении представителей власти.

Ранее Лукашенко заявил, что власти никого не выгоняли из Белоруссии.