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Белорусского оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы

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Страна для жизни/YouTube

Белорусского оппозиционера, мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима, сообщает BELTA.

Гомельский областной суд постановил приговор на выездном заседании в следственном изоляторе.

Белорусское следствие считает, что Тихановский и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. По их мнению, блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

Также, по мнению следствия, в мае прошлого года Тихановский препятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. В связи с этим ему было предъявлено обвинение по статьям «организация массовых беспорядков», «разжигание социальной вражды», «воспрепятствование работе ЦИК», «организация действий, грубо нарушающих общественный порядок». По этим же статьям предъявлено обвинение оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову.

Также суд постановил обвинительные приговоры Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и бывшего дипломата Павла Латушко. Дело было возбуждено по статье 382 УК – самовольное присвоение звания или власти должностного лица.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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