Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Традиционная церемония в данный момент проходит в Александровском саду у стен Кремля.

Кроме того, глава российского государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, которые удостоены почетного звания «Город воинской славы».

У Музея Победы в Москве в ночь на 22 июня началась акция «Свеча памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война — нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Эта дата стала одной из самых трагичных в истории XX века и ознаменовала начало нового этапа Второй мировой войны.

День памяти и скорби — очень личная дата, когда в каждой семье вспоминают героев Великой Отечественной, когда мы на секунду останавливаемся и вслушиваемся в эхо той, давно прошедшей войны. Как пройдет этот день в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России осудил человека, показавшего нацистский жест в посольстве Британии.