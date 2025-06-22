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В Кремле раскрыли планы Путина на воскресенье

Путин 22 июня встретится с авторами нового учебника по истории
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 июня, встретится с создателями государственных учебников по истории, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря политика Дмитрия Пескова, во время беседы участники обсудят результаты выполненной работы и создание новых учебных курсов для включения в образовательный процесс.

«Такая беседа была как-то раз пару лет назад, она повторится, существенная работа была проделана», — отметил представитель Кремля.

Как уточняет агентство, во встрече также поучаствуют глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, академик Российской академии наук Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

В апреле Мединский пообещал внести план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в единые российские учебники истории. Он заявил, что администрация американского лидера предпринимает «экстраординарные усилия» для разумного решения проблемы.

Ранее министр просвещения объяснил снимок своего поздравления «Артеку» с ошибкой в слове.

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