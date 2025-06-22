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Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине

Песков: госпереворот в 2014 году является предтечей всей ситуации вокруг Украины
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Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным частые упоминания государственного переворота на Украине в 2014 году в выступлениях российского лидера Владимира Путина.

«Это (госпереворот — «Газета.Ru») — предтеча всего, это предтеча всей ситуации. Это то, когда началось, собственно, когда прервалась легитимная последовательность руководства Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

20 июня Путин напомнил, что правительство США прямо говорило, что потратило миллиарды долларов на государственный переворот на Украине. По словам главы государства, страны Запада в украинском конфликте действовали с позиции силы. Россия при этом после госпереворота делала все для защиты населения.

Кроме того, Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции Киева, а «настаивает на признании реалий, которые сложились на земле».

Ранее в Кремле рассказали о возможных провокациях Украины.

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