Песков: госпереворот в 2014 году является предтечей всей ситуации вокруг Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным частые упоминания государственного переворота на Украине в 2014 году в выступлениях российского лидера Владимира Путина.

«Это (госпереворот — «Газета.Ru») — предтеча всего, это предтеча всей ситуации. Это то, когда началось, собственно, когда прервалась легитимная последовательность руководства Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

20 июня Путин напомнил, что правительство США прямо говорило, что потратило миллиарды долларов на государственный переворот на Украине. По словам главы государства, страны Запада в украинском конфликте действовали с позиции силы. Россия при этом после госпереворота делала все для защиты населения.

Кроме того, Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции Киева, а «настаивает на признании реалий, которые сложились на земле».

Ранее в Кремле рассказали о возможных провокациях Украины.