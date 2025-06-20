Песков заявил, что Москва не исключает новых провокаций от Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что в Москве не исключают новых провокаций со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинские власти по-прежнему остаются непредсказуемыми, а их действия вызывают настороженность.

До этого Politico писало, что странам Запада придется заставить Украину пойти на компромиссы ради завершения боевых действий.

Авторы указывают, что «полное восстановление территориальной целостности» Украины потребует гораздо большей поддержки и эскалации, вплоть до отправки сил Запада или участия НАТО в конфликте Москвы и Киева. На такое развитие событий союзники Киева идти не готовы, говорится в тексте.

Также в статье американского издания The American Conservative (TAC) указали, что Украина должна учитывать обстановку на фронте и признать, что вернуть все утраченные территории в ходе конфликта с Россией будет невозможно.

Ранее на Западе раскрыли, будет ли НАТО воевать с Россией из-за Украины.