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Путин заявил, что США потратили миллиарды долларов на кровавый госпереворот на Украине

Путин: США заявляли, что истратили миллиарды долларов на госпереворот на Украине
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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Правительство Соединенных Штатов прямо говорило, что потратило миллиарды долларов на кровавый государственный переворот на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это государственный кровавый антиконституционный переворот на Украине. Это что такое? Это тоже действия с позиции силы. Прежняя администрация США прямо сказала о том, что она истратила на этот переворот миллиарды долларов — без стеснения, публично об этом сказали», — сказал глава государства.

Путин добавил, что страны Запада в конфликте на Украине действовали с позиции силы. Россия при этом после госпереворота делала все для защиты населения, отметил президент. По словам главы государства, РФ пыталась «склеить ситуацию» и решить ситуацию мирным путем.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что вся Украина «наша».

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ПМЭФ – 2025
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