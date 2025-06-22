Лавров: если применять право на самооборону без учета устава ООН, наступит хаос

Если применять право на самооборону без учета устава Организации Объединенных Наций (ООН), наступит полный хаос. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал удары Израиля по Ирану журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если каждой стране позволенное право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, толковать так, что «я сама решаю, когда мне это право применять», это будет не миропорядок, а хаос полный», — сказал он.

До этого глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас призвала Иран, Израиль и Соединенные Штаты вернуться за стол переговоров.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.