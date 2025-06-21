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Зеленский дал секретное поручение СБУ после слов Путина на ПМЭФ

Зеленский объявил месяц особых мер, направленных на усиление давления на Россию
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Leon Neal/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о ряде новых мер и начале «месяца особых действий для усиления давления на Россию», а также о секретном поручении, данном Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале в ответ на слова российского коллеги Владимира Путина, о том, что он считает русских и украинцев одним народом.

В качестве первого шага Зеленский анонсировал проведение новых международных мероприятий, направленных на введение «ощутимых международных санкций против Москвы». Также планируется активизировать санкционную работу внутри Украины против лиц, сотрудничающих с Россией или продолжающих вести там бизнес.

«Второе: мы увеличим ресурсы для развития всех типов дронов», — заявил президент.

Третьей мерой Зеленский назвал кадровые изменения, в том числе в государственном дипломатическом корпусе. Кроме того, он сообщил о секретных поручениях, переданных главе СБУ, и анонсировал принятие отдельных решений Советом национальной безопасности и обороны.

«Сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию», — добавил Зеленский.

Сегодня Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что русские и украинцы являются одним народом.

Ранее Зеленский ввел санкции против 56 россиян и 55 юрлиц из РФ, Китая и Белоруссии.

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