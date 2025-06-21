Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что хорошее знание истории помогает ему в переговорном процессе. Интервью чиновника было показано в эфире телеканала СоловьевLive.
«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — сказал Мединский.
На вопрос о том, как он ощущает себя в роли одновременно участника исторических событий и историка, Мединский ответил: «Это весьма поучительно… Интересно».
Помощник президента подчеркнул, что история никогда не повторяется в точности, однако знание исторических закономерностей позволяет с определенной долей вероятности прогнозировать развитие событий.
«Просто исходя из человеческой природы, из законов повторения, которые мы наблюдаем, которые неоднократно описывались разного рода философами и историками», — добавил Мединский.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров, посвященных урегулированию российско-украинского конфликта. В ходе встречи стороны обсудили предложенные друг другом проекты меморандумов о прекращении огня и достигли договоренности об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами, не достигшими 25-летнего возраста, а также телами погибших военнослужащих по принципу «6000 на 6000».
Ранее стало известно, что СБУ не отменила розыск Мединского после начала переговоров.