Трамп призвал Иран к миру и пригрозил масштабными разрушениями

Иран должен встать на путь мира, иначе его ждут разрушения, намного более масштабные, чем те, что произошли за последние дни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Это больше не может продолжаться. Либо наступит мир, либо Иран ждет трагедия намного более масштабная, чем та, которую мы наблюдаем в последние восемь дней», — сказал он, выступая в Белом доме с телеобращением к нации.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». Он подчеркнул, что удары США по Ирану укрепили безопасность Израиля.

По данным телеканала Fox News, ВВС США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана. По информации журналистов, на подземный комплекс в Фордо было сброшено пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

Ранее Трамп предупредил Иран о новых ударах, если страна не прекратит конфликт.