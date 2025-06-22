США нанесли удары по ядерным объектам Ирана бомбами и крылатыми ракетами

Fox News: США нанесли удары по ядерным объектам Ирана бомбами и ракетами

Военно-воздушные силы (ВВС) США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, на сверхсекретный подземный комплекс в Фордо было сброшено пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2.

Помимо Фордо, атаке подверглись еще два ядерных объекта — в Исфахане и Натанзе. Согласно Fox News, по ним было запущено около 30 ракет Tomahawk с подводных лодок, которые находились примерно в 640 км от целей.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

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Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.