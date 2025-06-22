В Ираке предупредили о последствиях ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

Атаки Израиля на религиозных лидеров и ядерные объекты Ирана могут вызвать хаос, который нарушит стабильность всего Ближнего Востока. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, пишет ТАСС.

По его словам, Багдад обеспокоен тем, что Израиль нарушает воздушные границы стран региона, в том числе Ирака.

«Нападения [Израиля] на религиозных лидеров и ядерные объекты Ирана могут спровоцировать всеобщий хаос, который поставит под угрозу стабильность региона», — сказал Хусейн, выступая на 51-й сессии Совета руководителей МИД стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасается за свою жизнь, поэтому он заранее выбрал преемников для себя и высокопоставленных чиновников. Безопасность в стране значительно усилили. По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, они считают оскорблением, а не угрозой намек президента США Дональда Трампа на возможную ликвидацию Хаменеи. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

До этого газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные иранские источники сообщила, что Хаменеи перевели в особо охраняемое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения.

Ранее стало известно о тайных переговорах ЕС и США о свержении властей Ирана.