Стало известно о переводе лидера Ирана под охрану сверхсекретного подразделения

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в особо охраняемое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные иранские источники.

Другие подробности защиты иранского лидера неизвестны.

До этого телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники писал, что дипломаты из Соединенных Штатов и Европейского союза обсуждают, кого они хотят видеть следующим лидером Ирана после возможного свержения нынешней власти.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно возможности устранения аятоллы Али Хаменеи являются оскорбительными.

18 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки.

Ранее Гросси заявил, что Иран не создавал ядерную бомбу.