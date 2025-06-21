ЕС и США ведут тайные переговоры о свержении властей Ирана

CBS: дипломаты США и ЕС обсуждают, кого они хотят видеть следующим лидером Ирана

Дипломаты из Соединенных Штатов и Европейского союза обсуждают, кого они хотят видеть следующим лидером Ирана после возможного свержения нынешней власти. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

«Американские и европейские дипломаты подтвердили, что ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто следующим возглавит Иран. Они обсуждают, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также возможные экологические и медицинские последствия для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», — сообщает телеканал.

Уточняется, что идет обсуждение того, насколько нынешние власти Ирана во главе с 86-летним верховным руководителем Али Хаменеи способны эффективно управлять Ираном.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ассуждения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно возможности устранения аятоллы Али Хаменеи являются оскорбительными.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил планы нападения на Иран.