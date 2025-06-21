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Кремль: Россия и США не обсуждают вопрос контроля над стратегическими вооружениями

Песков: РФ и США не ведут переговоры по контролю за стратегическими вооружениями
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США в настоящее время не ведут переговоров по контролю над стратегическими вооружениями, ракетами средней и меньшей дальности, противоракетной обороне и открытому небу. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США вряд ли откликнутся на предложенный Москвой мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

«Нет, по этим вопросам переговоры не идут», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

14 июня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп выразили удовлетворение двусторонними отношениями Москвы и Вашингтона. По словам Ушакова, нынешние отношения позволяют решать актуальные вопросы.

20 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума назвал российско-американские отношения восстанавливающимися.

Ранее Трамп прокомментировал ход переговоров РФ и Украины.

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