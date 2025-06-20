На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил отношения России и США

Путин назвал отношения России и США восстанавливающимися
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал отношения РФ и США восстанавливающимися. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы, опираясь на известный уровень наших отношений с Израилем, на восстанавливающиеся отношения с Соединенными Штатами, мы и перед Израилем поставили этот вопрос (о безопасности российского персонала в Иране — «Газета.Ru»)», — сказал глава государства.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

14 июня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора Путин и его американский коллега Дональд Трамп выразили удовлетворение двусторонними отношениями Москвы и Вашингтона. Как отметил дипломат, нынешние отношения позволяют решать актуальные вопросы.

Ранее помощник Путина сообщил, что США предложили России взять паузу в переговорах.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами