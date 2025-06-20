Путин оценил отношения России и США

Президент России Владимир Путин назвал отношения РФ и США восстанавливающимися. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы, опираясь на известный уровень наших отношений с Израилем, на восстанавливающиеся отношения с Соединенными Штатами, мы и перед Израилем поставили этот вопрос (о безопасности российского персонала в Иране — «Газета.Ru»)», — сказал глава государства.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

14 июня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора Путин и его американский коллега Дональд Трамп выразили удовлетворение двусторонними отношениями Москвы и Вашингтона. Как отметил дипломат, нынешние отношения позволяют решать актуальные вопросы.

Ранее помощник Путина сообщил, что США предложили России взять паузу в переговорах.