Германия перенесла свое посольство в Иране в другую страну

Spiegel: власти Германии перенесли посольство в Иране в страну по соседству

Немецкие власти временно перенесли посольство ФРГ в Иране в другую страну, находящуюся по соседству. Об этом сообщает газета Spiegel со ссылкой на министерство иностранных дел Германии.

«Министерство иностранных дел временно перенесло немецкое посольство в столице Ирана Тегеране <...> в соседнюю страну. Согласно заявлению министерства, безопасность сотрудников имеет наивысший приоритет», — говорится в материале издания.

Название страны не приводится, однако известно, что дипломаты покинули Иран наземным путем. Также из страны выехали немецкие полицейские, охранявшие посольство, и семьи сотрудников дипведомства.

20 июня сообщалось, что Великобритания эвакуировала сотрудников британского посольства в Тегеране из-за ирано-израильского конфликта. Отмечалось, что посольство продолжает работать удаленно.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее МИД Турции заявил, что Израиль поставил регион на грань полной катастрофы.