МИД Турции заявил, что Израиль поставил регион на грань полной катастрофы

МИД Турции: Израиль нападением на Иран ставит регион на грань полной катастрофы

Израиль своей операцией против Ирана ставит Ближний Восток на грань полной катастрофы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Стамбуле на встрече глав МИД Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

Турция осуждает израильские атаки, которые начались в период продолжающихся переговоров по ядерной программе Ирана. Первоочередной задачей международного сообщества должно стать предотвращение «дальнейшей спирали насилия», отметил Фидан.

Он подчеркнул, что Израиль превратил в зону боевых действий не только Газу, но и Западный берег реки Иордан.

По его словам, еврейское государство ставит перед собой цель «изгнать палестинцев из их домов и покончить с идеей двухгосударственного решения».

Приоритет Анкары — это постоянное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу. Турция решительно поддерживает переговоры, добавил Аракчи.

В субботу стало известно, что Турция решила обновить политику национальной безопасности на фоне конфликтов Израиля и Ирана, а также России и Украины.

Ранее Эрдоган предложил США возобновить ядерные переговоры с Ираном в Стамбуле.