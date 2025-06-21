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МИД Турции заявил, что Израиль поставил регион на грань полной катастрофы

МИД Турции: Израиль нападением на Иран ставит регион на грань полной катастрофы
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Petrov Sergey/Global Look Press

Израиль своей операцией против Ирана ставит Ближний Восток на грань полной катастрофы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Стамбуле на встрече глав МИД Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

Турция осуждает израильские атаки, которые начались в период продолжающихся переговоров по ядерной программе Ирана. Первоочередной задачей международного сообщества должно стать предотвращение «дальнейшей спирали насилия», отметил Фидан.

Он подчеркнул, что Израиль превратил в зону боевых действий не только Газу, но и Западный берег реки Иордан.

По его словам, еврейское государство ставит перед собой цель «изгнать палестинцев из их домов и покончить с идеей двухгосударственного решения».

Приоритет Анкары — это постоянное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу. Турция решительно поддерживает переговоры, добавил Аракчи.

В субботу стало известно, что Турция решила обновить политику национальной безопасности на фоне конфликтов Израиля и Ирана, а также России и Украины.

Ранее Эрдоган предложил США возобновить ядерные переговоры с Ираном в Стамбуле.

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