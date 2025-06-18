Гросси заявил о рисках утечки радиации после ударов Израиля по объектам в Иране

Гросси: после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск утечки радиации

После ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает информационное агентство Bloomberg.

«Разумеется, утечка возможна. Мы внимательно следим за всеми военными действиями, насколько это возможно, и оцениваем их радиологические последствия», — заявил Гросси, комментируя израильские удары по иранским ядерным объектам.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в Иране есть и другие объекты, связанные с ядерной энергетикой — в том числе атомные электростанции, которые ни в коем случае не должны подвергаться атакам.

До этого Гросси подтвердил, что на заводе по обогащению урана в иранском Натанзе произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта.

Накануне МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения урана после ударов Израиля по ядерному объекту в иранском городе Натанз. Такой вывод был сделан на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак Израиля, рассказали в агентстве. В отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет, подчеркнули в МАГАТЭ.

Ранее в МИД РФ заявили о мониторинге информации об угрозе ядерной инфраструктуре Ирана.