МИД Ирана осудил рассуждения Трампа насчет возможности устранения Хаменеи

Рассуждения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно возможности устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи являются оскорбительными. Об этом в эфире телеканала NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Он сказал: »'Я считаю это оскорблением со стороны президента Трампа, а не угрозой. Так называемой сверхдержаве не подобает делать такие заявления»', — процитировала слова Арагчи журналистка NBC News Андреа Митчелл.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает непозволительным со стороны западных стран вести разговоры и предпринимать действия по свержению власти в Иране.

19 июня Владимир Путин категорически отказался обсуждать сценарий возможного устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил планы нападения на Иран.