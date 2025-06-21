Медведев: в Европе не осталось ничего святого, ее уделом стали фрик-шоу

В Европе не осталось ничего святого, ее уделом стали фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Про Европу не говорю – там не осталось ничего святого. Их удел – фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже, в котором участвуют дегенеративные уродцы типа Макрона и прочих Урсул со Стармерами», — заявил он.

По словам Медведева, США, Израиль и Иран должны усердно молиться, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перерос в глобальный.

В публикации он также заявил, что возможные попытки украинской стороны создать и применить «грязную бомбу» стали бы опасной провокацией, на которую России пришлось бы ответить соразмерно. По его словам, Москва бы ответила на атаку «чистой бомбой» — тактическим ядерным оружием (ТЯО).

До этого президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Европа хочет разделить Россию на части и завладеть ее энергоресурсами, а Украина в этом большом плане является всего лишь плацдармом.

Ранее депутат Рады объяснил, почему Европа пытается угрожать России.