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Додик заявил о желании Европы разделить РФ на части

Додик: Европа мечтает разделить Россию на части, а Украина — лишь плацдарм
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IMAGO/Global Look Press

Европа хочет разделить Россию на части и завладеть ее энергоресурсами, а Украина в этом большом плане является всего лишь плацдармом. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в беседе с ТАСС.

«Безусловно, только по наивности России того времени, во время распада Советского Союза, Украина стала самостоятельной. При этом уже тогда были видны цели Европы, которая на протяжении веков стремится двигаться на восток и овладеть Россией», — высказался политик.

Он отметил, что европейские страны давно положили глаз на энергоресурсы и полезные ископаемые, которыми обладает Россия. Он выразил мнение, что Украина — это лишь плацдарм — участок, на котором подготавливается и развертывается эта операция.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подход стран Европы к вопросу Украины провоенным, направленным на продолжение войны. Представитель Кремля подчеркнул, что он резко контрастирует с тем подходом, который демонстрирует Москва и Вашингтон.

О подготовке НАТО и ЕС к прямому военному конфликту с РФ также заявлял секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Он отметил, что европейские элиты продолжают говорить о необходимости нанесения стратегического поражения России. По его словам, эти агрессивные шаги обосновываются «русофобскими измышлениями».

Ранее депутат Рады объяснил, почему Европа пытается угрожать России.

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