Медведев рассказал об ответе России на провокации ВСУ с «грязной бомбой»

Медведев: РФ соразмерно ответит на возможные провокации Киева с грязной бомбой

Возможные попытки украинской стороны создать и применить «грязную бомбу» стали бы опасной провокацией, на которую России пришлось бы ответить соразмерно. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Москва бы ответила на атаку «чистой бомбой» — тактическим ядерным оружием (ТЯО).

«Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил Глава государства. О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу», — добавил Медведев.

Зампред подчеркнул, что украинским властям стоит «прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотреть на красочный сериал».

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Украина сбросила на Россию «грязную бомбу», то это было бы колоссальной ошибкой республики.

Российский лидер подчеркнул, что при применении подобного вооружения ответ России был бы очень жестким. Президент выразил надежду, что до такого исхода событий никогда не дойдет.

Ранее Медведев призвал молиться для недопущения перехода конфликта Ирана и Израиля на весь мир.