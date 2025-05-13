Депутат Рады объяснил, почему Европа пытается угрожать России

Европейские партнеры Украины пытаются угрожать России, чтобы помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому упрочить позиции в преддверии переговоров в Стамбуле, но у них вряд ли это получится, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Почему РФ должна испугаться угрозы санкций, которыми пока угрожает только Европа, или поставок оружия, которого у Европы уже практически нет? <...> Cловесная эквилибристика и поцелуи в щечку не работают на поле боя», — заметил парламентарий.

10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Великобритания и США усилят военную помощь Украине, а также санкции в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня. По его словам, если президент РФ Владимир Путин «серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать».

13 мая аналогичный тезис выдвинул канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее в Кремле назвали провоенным подход Европы по урегулированию на Украине.